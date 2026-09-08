Bargiggia: "Paratici incompetente e impreparato, va esonerato immediatamente. Ha fatto acquisti assurdi, Grosso non è un mago"

Il giornalista Paolo Bargiggia ci va giù duro contro l'operato di Fabio Paratici alla Fiorentina, dopo l'esonero di Grosso e un mercato che non lo ha convinto.

La critica

“Il calcio italiano ha bisogno di dirigenti seri, che non prendano in giro i tifosi. A Firenze non andrebbe esonerato Grosso, ma Fabio Paratici. È arrivato, ha fatto la rivoluzione con tempi anche poco educati nei confronti di Vanoli, che aveva salvato la Fiorentina. Paratici è operativo da metà anno, ha speso tanti soldi, circa 50 milioni e la Fiorentina si è salvata. Poi secondo Vanoli gli ha comunicato tardi che non sarebbe rimasto sulla panchina viola e ha preso Grosso”.

Su Paratici

“Paratici non bada a spese quando i soldi sono degli altri. Ricordiamoci cosa ha fatto alla Juventus. Non per delegittimare nessuno, ma è cronaca. Al Tottenham cosa ha fatto? Niente. Quest'anno ha speso a Firenze 150 milioni. Ha preso Grosso e l'ha venduto come un allenatore per fare il salto di qualità. Gli acquisti del signor Paratici si sono rivelati assurdi. Buoni per i giornali e per i tifosi, ma la squadra è totalmente sbilanciata. Difesa debole, centrocampo leggero e lento, tutti attaccanti, tutti esterni. E poi si pretende che Grosso abbia la bacchetta magica”.

Grido di allarme

"Il mio è un grido di allarme. Tifosi, esonerate anche Paratici. Non mettete in mano i vostri sogni a degli incompetenti che non sanno programmare e Paratici non lo sa fare se manda via un allenatore dopo 3 giornate. Non è nemmeno competente, visto gli acquisti che sono stati solo mediatici. Da quando non ci sono più Commisso e Barone non ci sono più dirigenti che sanno programmare per il bene della società. Basta vedere la vicenda Kean, si sono fatti portare a spasso dal Como. Paratici non è bravo. Da quando è uscito dal cappello di Marotta ha fatto solo danni. Con lui era capo scout, niente di più".