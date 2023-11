Una vita in maglia viola, dalla trafila nel settore giovanile ai fasti del Franchi: Alessio Tendi è rimasto impresso nella memoria di tutti i tifosi viola. L’ex terzino gigliato ha parlato a Il Brivido Sportivo in vista della sfida con la Juventus, nella quale seppe lasciare il segno con un bolide da 30 metri nel 1980.

Ecco cosa ha detto: “Alla Fiorentina servirà una grossa prestazione. Le grandi imprese esaltano gli uomini e la partita è sentita in modo particolare a Firenze. È come vincere lo scudetto. Quando si giocava contro la Juventus, la città aspettava l’evento da mesi, alla fine non mi pare sia cambiato molto. La mia rete? Ci sono momenti in cui decidi di fare una cosa e la fai. Misi la palla all’incrocio alla sinistra di Zoff, dopo aver dribblato Causio, Furino e Scirea. Un gol stupendo”.

“La difesa viola? Il migliore è Milenkovic, ma stravedo anche per Martinez Quarta. L’argentino ha bisogno di lavorare sulla postura, c’è sempre da imparare. C’è da dire però che questo nuovo ruolo che Italiano gli ha costruito gli si addice e lo sta rendendo imprescindibile. L’inizio di stagione della Fiorentina è stato positivo, a parte alcuni scivoloni che hanno fatto male. In campionato la squadra ha più punti dello scorso anno e sono fiducioso. C’è tutto per fare bene, giocatori interessanti, una proprietà solida e un tecnico con idee. L’ambiente poi riesce sempre a dare qualcosa”.

Sull’attacco della Fiorentina: “Il problema degli attaccanti la squadra se lo porta dietro da tempo. Davanti si fa fatica, per fortuna col gioco si riesce a sopperire alla mancanza dei gol delle punte. Nzola forse deve integrarsi ma soprattutto trovare fiducia in se stesso per rendere al meglio. Beltran ha lasciato intravedere qualcosa di buono ma arriva da un altro tipo di calcio e gli va dato tempo di calarsi in questa nuova realtà”.