Una particolarità curiosa quella che circola intorno a Como-Fiorentina di domani ed è quella dei presidenti: Rocco Commisso, che ha sempre tenuto a ricordare l'entità del suo patrimonio, dovrà alzare bandiera bianca nei confronti dei fratelli Hartono, veri e propri paperoni della Serie A, con i loro 52 miliardi di dollari totali di patrimonio.

L'approccio al calcio, riporta La Nazione, è stato però agli antipodi perché i due tycoon indonesiani, arrivati nel 2019 come Commisso, hanno scelto una via più silenziosa: il Como era in Serie D e fu acquistato per circa 200mila euro, 850 volte in meno rispetto ai 170 milioni che sancirono il passaggio di mano dai Della Valle. Il patron viola insomma sarà meno facoltoso ma è entrato a gamba più tesa nel mondo del calcio.