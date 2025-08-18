Rotan: "Abbiamo bisogno di leader in campo contro la Fiorentina. Abbiamo bisogno della migliore condizione fisica ed emotiva possibile"

Nel proprio campionato il Polissya, prossimo avversario della Fiorentina nel preliminare di Conference League, non sta andando molto bene, perché è reduce da due sconfitte di fila.

Dopo l'ultimo KO patito contro l'LNZ, il tecnico della squadra, Ruslan Rotan ha detto: “Dobbiamo pensare al recupero, perché ora abbiamo una trasferta in Slovacchia per la gara di andata con la Fiorentina. Dobbiamo quindi guardare un po' più in là, recuperare i ragazzi e cercare di affrontare la partita con la Fiorentina nella migliore condizione fisica ed emotiva possibile”.

Poi ha aggiunto: “Dovranno esserci dei leader in campo che sappiano guidare in un momento come questo la squadra, incoraggiare, magari anche gridare”.