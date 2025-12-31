Di Chiara: “Alla Fiorentina servirebbe un mago, potrebbe perdere pure con lo Scandicci. Ritorno di Pioli da scartare”

Intervenuto a TMW Radio, l’ex difensore della Fiorentina Alberto Di Chiara si è espresso sulla situazione di casa viola, dopo l’ennesima sconfitta gigliata in campionato.

‘La Fiorentina manca di determinazione e equilibrio’

“Giusto dare ancora fiducia a Vanoli? Alla Fiorentina servirebbe un mago. Entrare nella testa di tutti è difficile. Non so Paratici cosa abbia in mente e quale sia la progettualità precisa, ma c’è poco da progettare al momento, c’è da salvarsi. Il ritorno di Pioli credo sia da scartare, la Fiorentina risparmierebbe di ingaggio con lui, questo è vero, però lo vedo difficile. Devi trovare qualcuno che abbia la bacchetta magica. A Parma la Fiorentina forse avrebbe meritato il pareggio, ma non concretizza le occasioni, manca di determinazione. C’è la sensazione che manca qualcosa alla squadra, al di là di un po' di sfortuna”.

‘Vanoli? Non credo abbia in mano la situazione’

“Credo che serva un equilibrio all'interno e che un punto di riferimento in società debba esserci, sennò diventa dura. Non so se Vanoli abbia in mano la situazione, non sembra così a vederlo. Sta cercando soluzioni, ma non si può certo dare un giudizio positivo guardando i risultati. A Parma affrontava una squadra non irresistibile, ma alla Fiorentina manca lo spirito. Se la Fiorentina non vince neanche con la Cremonese… è anche vero che la Fiorentina potenzialmente al momento potrebbe perdere pure contro lo Scandicci”.