Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a Palazzo Vecchio in occasione dell'incontro ‘360 sfumature di sport’, toccando anche il tema restyling del Franchi.

Ecco cosa ha detto: "Vedo tante ricostruzioni ma andiamo avanti col nostro lavoro ed i nostri obiettivi per il Franchi, con tenacia e pazienza. Siamo in contatto costante col governo e ci lavoriamo ogni giorno. Non ci fermiamo. Vogliamo portare a casa il risultato. Se fosse stato facile fare stadi in Italia li avremmo dappertutto ma non è così. Noi siamo molto più avanti di tante città, se fate un confronto con Napoli, Roma, Genova, Milano lo stato di avanzamento del nostro lavoro è molto importante. Stiamo andando avanti con tutte le opzioni e quando avremo il risultato finale lo diremo".

“Viola Park? Sono molto soddisfatto da sindaco e da tifoso della Fiorentina. È un asset importante per una società di calcio come la Fiorentina che ha grande ambizioni e che ci auguriamo vengano raggiunte l'anno prossimo con bei risultati a livello sportivo, che è ciò alla fine vedono i tifosi”.