Questo pomeriggio Vincenzo Cavaliere, intermediario di mercato ed esperto di calcio croato e dei Balcani, è intervenuto a Radio Sportiva per commentare le situazioni di alcuni giocatori in Serie A.

“Sento molti lamentarsi del arrivo nel campionato italiano di giocatori del calibro di Modric e Dzeko, giudicati ormai vecchi. Sono convinto che entrambi potranno dare ai rispettivi club. E non mi riferisco soltanto a quello che riusciranno a dare sul campo, anche se io non ho nessun dubbio: sono giocatori che portano nello spogliatoio in cui arrivano esperienza e valori che in pochi posso condividere”.

“Pongracic è forte ma è normale che alla Fiorentina possa soffrire qualcosa”

Un commento anche sulla stagione del centrale croato della Fiorentina Marin Pongracic: “Quando cambi squadra, e soprattutto modulo con cui scendi in campo, senza dimenticare l’allenatore con cui ti trovi a lavorare è sempre molto difficile adattarsi. Qualcuno lo fa immediatamente, qualcuno invece ha bisogno di un po’ piu di tempo. Guardate ad esempio Erlic a Bologna: ha giocato molte partite ad inizio stagione quando è arrivato, poi si è infortunato e non è riuscito a riconquistarsi il posto. Pongracic è sicuramente un giocatore importante per la Fiorentina, che la scorsa stagione lo ha pagato tanti milioni. I viola pero sono una grande squadra e per questo deve fare i conti con la concorrenza”.

“Pasalic può giocare in qualsiasi squadra”

Ha poi concluso parlando di Pasalic: “E’ un giocatore che non è mai da discutere. Sono convinto che possa giocare in qualsiasi top squadra del campionato italiano”.