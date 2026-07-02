​​

header logo

Egharevba si presenta: "Un onore, mi impegnerò a dare il massimo per questa maglia" - FOTO

Redazione /
Fortune Egharevba
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Fortune Egharevba è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club viola ha chiuso da giorni l'operazione, comunicando l'arrivo del promettente attaccante classe 2010 ex Hellas Verona.

Egharevba si presenta a Firenze

Così ha scritto Egharevba su Instagram: “È per me un onore poter annunciare l’inizio di questo mio nuovo percorso in questa società. Mi impegnerò a dare il massimo per questa maglia”.

“Per me è un onore, darò il massimo”

Ecco le foto pubblicate dal ragazzo, in posa con la nuova maglia al fianco anche del direttore Paratici:

Notizie correlate
💬 Commenti