Egharevba si presenta: "Un onore, mi impegnerò a dare il massimo per questa maglia" - FOTO
Fortune Egharevba è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club viola ha chiuso da giorni l'operazione, comunicando l'arrivo del promettente attaccante classe 2010 ex Hellas Verona.
Egharevba si presenta a Firenze
Così ha scritto Egharevba su Instagram: “È per me un onore poter annunciare l’inizio di questo mio nuovo percorso in questa società. Mi impegnerò a dare il massimo per questa maglia”.
“Per me è un onore, darò il massimo”
Ecco le foto pubblicate dal ragazzo, in posa con la nuova maglia al fianco anche del direttore Paratici:
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