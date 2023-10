VIDEO - Gabriele Gori sigla una bella doppietta in Avellino-Potenza. E la prima rete dell'ex attaccante della Fiorentina è un vero gioiello

Arrivano i primi gol con la maglia dell'Avellino in Serie C per Gabriele Gori, ex attaccante della Fiorentina ora alla società campana. Nel posticipo di ieri il classe 1999 ha messo a segno una doppietta nella vittoria interna per 4-1 degli irpini ai danni del Potenza.

Ad aprire le danze proprio Gori, che con un gran colpo di tacco porta avanti i padroni di casa al 7'. Passano altri 7 minuti ed è sempre Gori a mettere dentro il pallone su assist di Sgarbi. E' poi lo stesso Sgarbi a siglare gli altri due gol dell'Avellino.

Per l'ex attaccante viola sono 3 in totale i gol messi a segno con l'Avellino in questo inizio di stagione, dopo la rete firmata in Coppa Italia contro il Monopoli nella partita precedente. Questo il video con i gol:

https://www.youtube.com/watch?v=gJX4VI75onY