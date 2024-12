A TMW Radio è intervenuto l’ex difensore della Fiorentina Daniele Carnasciali, che ha commentato le vicende della gara del Dall’Ara tra la squadra viola ed il Bologna, toccando vari temi.

‘Non mi è mai stato molto simpatico, ma Italiano è un ottimo allenatore’

“Italiano è stato tre anni a Firenze, non so a cosa facesse riferimento Pradè con la sua uscita, forse qualcosa è successo tra di loro di cui non siamo a conoscenza, perchè dopo 3 anni sai com’è una persona. Se il Bologna iniziasse la Champions ora farebbe un altro percorso. C'è voluto un po' di tempo per vedere il lavoro di Italiano, ad inizio campionato i rossoblù non erano quelli di oro. Ha pagato lo scotto, i calciatori hanno iniziato a capire i meccanismi e adesso dopo un po' di esperienza internazionale avrebbero fatto molto meglio in Champions. Italiano ci ha messo del suo a Bologna, la sua squadra mi piace. Però poi è il campo che parla e lo reputo un ottimo allenatore, anche se non mi è mai stato molto simpatico”.

‘Mi accusarono di aver esultato troppo vincendo contro la Fiorentina’

“Certo, ho pensiero per Italiano quando dovrà venire al Franchi al ritorno. Ricordo un Venezia-Fiorentina in cui vincemmo 4-1 e mi accusarono di aver esultato troppo avendo giocato in viola. Giocando per il Venezia, perchè non avrei dovuto esultare? Non ho mai capito questa cosa, chi non esulta quando fa gol. Certo, bisogna avere rispetto, non fare gesti eclatanti, ma non capisco perchè non esultare”.