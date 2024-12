A Lady Radio ha parlato Lorenzo De Santis, procuratore e agente FIFA, molto vicino al mercato sudamericano, che ha parlato di una possibile opzione per la Fiorentina a centrocampo, spostandosi poi su vari altri profili in ottica viola.

‘Medina suggestione per la mediana viola’

“Nicolas Medina del Boca Juniors, che piaceva a tante squadre oltre alla Fiorentina, può essere più di una suggestione per la squadra viola. La dirigenza gigliata ha sempre avuto un occhio di riguardo anche per Equi Fernandez, poi finito in Arabia. Medina può essere più di una suggestione, in virtù della vicenda Bove e la necessità di un calciatore che dia peso muscoli e intensità, che sono mancati a Bologna. Il secondo motivo è che Medina ha una clausola di 15 milioni di dollari, c’è stato un corteggiamento forsennato del Fenerbahce, era tutto chiuso, il Boca non ha confermato l’accettazione della dilazione di pagamento ed è saltato tutto, il Boca ha chiesto anche una percentuale sulla rivendita”.

‘Ecco i costi per portarlo in Italia’

“Parliamo di un calciatore forte, che ha fatto le Olimpiadi con l’Argentina di Mascherano, farebbe molto comodo alla squadra viola. I rapporti della Fiorentina col Boca Juniors sono azzerati dopo l’affare Valentini, c’è da andare e pagare la clausola, più le tasse, si parla del 24% in più. Sarebbe un’operazione da almeno 16-17 milioni di dollari”.

“Valentini ha avuto la possibilità di allenarsi col Boca negli ultimi due mesi, senza le partitelle. Con Medina i rapporti sono ai minimi storici perchè il calciatore è determinato a partire e da più di un mese non vede il campo. Folorunsho tema interessante, il Napoli ha abbondanza in rosa ed è uscito dalla Coppa Italia, chi sta trovando poco spazio ora ne avrà ancora meno. Frendrup stuzzica, ha fatto bene, pur patendo un po’ le difficoltà del Genoa, ma dà sostanza e porta qualità diverse dai calciatori attualmente nella rosa viola”.