Solomon (ancora) a sostituire Summerville? La Fiorentina resta una possibilità, ma...

Manor Solomon ha lasciato la Fiorentina dopo gli ultimi mesi della scorsa stagione trascorsi in viola in prestito. In un mercato dove il club si sta muovendo con grande attenzione tranne che -al momento- per gli esterni, l'israeliano rimane un'opzione.

Solomon-Fiorentina, ancora un'opzione. Ma attenzione dall'Inghilterra

Eppure ci sono altri club interessati al ragazzo. Sicuramente non rimarrà al Tottenham, dove è fuori dal progetto tecnico. Nelle ultime ore, come riporta Sport5, ha chiesto informazioni il West Ham appena retrocesso in Championship.

Prende il posto di Summerville?

Gli Hammers hanno appena venduto Summerville (per più di 60 milioni di euro all'Al-Hilal) e stanno pensando a Solomon per sostituirlo; sarebbe la seconda volta in cui prenderebbe il posto dell'olandese, è già successo al Leeds. Il procuratore dell'ex Fiorentina, nelle sue dichiarazioni, ha preteso che giochi con regolarità e in un palcoscenico europeo importante. Può essere accettato un passo indietro?