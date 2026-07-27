Ascari: "Qualcosa si sta muovendo per Kean. Alternative? Pinamonti può fare anche il titolare. Solomon..."

Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, il procuratore Eugenio Ascari è intervenuto a Lady Radio: “Continuerei a non sottovalutare Solomon per le fasce. Resto un suo estimatore, è un ragazzo di qualità e l'ha dimostrato finché il fisico ha retto. Calo? Dovuto agli infortuni. Lo preferirei a Koleosho, può riempire tranquillamente uno dei quattro posti necessari per gli esterni. Può sempre tornare utile. Gudmundsson? Non so, alla fine, quanto Grosso possa contare su di lui. Lo sta usando perché mancano le alternative offensive”.

“Resto estimatore di Solomon. Kean? Qualcosa si muove, Pinamonti…”

Sul centravanti e sulla situazione di Kean: “L'entourage si sta rendendo conto che non è più incedibile per la Fiorentina. Di conseguenza si stanno muovendo per capire se ci sono altre destinazioni gradite al giocatore. Per Piccoli, invece, si potrebbe passare a una prova d'appello perché la stagione negativa ha influenzato anche il suo rendimento. Alternative come punta? Non sottovaluterei Pinamonti, già collaudato nel calcio di Grosso. Può anche essere un buon titolare e diventare un calciatore da 15 gol stagionali, dipende dal contesto”.

“Comuzzo? Da mordersi le mani”

Su Comuzzo in direzione Torino: “Penso alle offerte del Napoli e dell'Al-Ahli, ci sarebbe da mordersi le mani… Ma la scelta è giusta, avrebbe trovato pochissimo spazio qui con Dragusin e Viery appena comprati. Avrebbe rischiato la panchina per tutta la stagione”.