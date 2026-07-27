De Zerbi rimette ancora in discussione Solomon: "Ci servono altri tre giocatori in attacco"

“Il nostro obiettivo è completare il reparto offensivo. Ci servono altri due o tre giocatori”. Il sontuoso mercato da 270 milioni di euro fatto dal Tottenham, non basta ancora a Roberto De Zerbi, allenatore degli Spurs, che ora chiede attaccanti alla propria dirigenza.

Solomon ancora in discussione

Un fatto questo che rimette in discussione le sorti anche di Manor Solomon, giocatore rientrato alla base dopo l'esperienza alla Fiorentina, schierato titolare nelle ultime due amichevoli, ma mai definitivamente abbandonato dai viola.

Il monito di De Zerbi

"Chiunque non sia felice qui, chiunque non sia orgoglioso di far parte di questo club, deve andarsene" è il monito utilizzato ancora da De Zerbi. E probabilmente Solomon non è contento nel sentir circolare ancora queste voci di mercato.