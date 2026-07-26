Solomon incanta i tifosi del Tottenham: seconda consecutiva da titolare, si complica il ritorno alla Fiorentina

Sembrava potesse esserci qualche spiraglio di apertura per il ritorno di Solomon alla Fiorentina, in grave carenza di esterni offensivi. Ma le ultime prestazioni dell'israeliano potrebbero confermarlo in rosa al Tottenham.

Che impatto

In entrambe le amichevoli affrontate dagli Spurs - vinte rispettivamente per 1-0 contro l'MK Dons e 2-0 contro l'Auckland -, l'esterno classe 1999 è partito titolare. Se nella prima era stato sostituito al 45', nella sfida giocata nella notte neozelandese Solomon è rimasto in campo fino al 79', uscendo non prima di aver sfiorato la gioia personale, propiziando poi la rete dell'1-0: al 12' il suo tiro, respinto dal portiere, è finito tra i piedi di Scarlett, che ha segnato su tap-in.

Giocandosi le proprie carte

Quello che sembrava un esubero in uscita, oggi si sta giocando attivamente le proprie carte per la permanenza al Tottenham. E anche i tifosi del Tottenham ne elogiano le qualità, azzardando anche paragoni scomodi: sui social si legge che Solomon "gioca come Ronaldinho da quando è tornato".