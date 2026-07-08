Solomon mai più in viola? Non è detta l'ultima parola...
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Un ritorno di Manor Solomon alla Fiorentina non è impossibile. Anzi potremmo dire proprio l'esatto contrario
Per l'attaccante israeliano, il diesse Fabio Paratici sta cercando di ricreare termini favorevoli per poter chiudere l'operazione con il Tottenham.
Sconto
Quello sconto rispetto al riscatto fissato illo tempore a quota dieci milioni, di cui tanto si era parlato appena finito il campionato e appena cominciato il mercato, ritorna ancora in auge adesso.
Fuori dai giochi
Questo anche perché lo stesso Solomon non sembra rientrare nei piani di un club che sta puntando ad altro tipo di giocatori nelle diverse zone del campo, come dimostrano i 116 milioni di euro investiti per Sandro Tonali.
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