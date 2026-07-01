Solomon: "Ho ricevuto tante proposte, ma non voglio sentir parlare di soldi. Mi interessa il calcio, devo stare ai massimi livelli"

Manor Solomon non è più un calciatore della Fiorentina, club che non ha esercitato il riscatto. L'israeliano ha parlato del suo futuro a Kick Talk: “No, non sono orientato a un certo tipo di scelte. Sono stato contattato da diverse squadre, alcune di queste offrono molti soldi, ma non voglio neanche sentirne parlare. Non avrò mai più quest'età, non ci posso fare niente. Avrò 30 anni di età tra tre o quattro anni”.

“Sono stato contattato da diverse squadre”

“Voglio e devo essere al culmine della mia carriera, voglio fare il massimo possibile e giocare ai massimi livelli. Più avanti potrei valutare opzioni economiche del genere, ma al momento non mi interessano. Mi interessa il calcio, escludo immediatamente quest'opzione”.

“Mi interessa il calcio. Soldi? Non voglio neanche sentirne parlare”

Su Khalaili, connazionale cercato in Serie A: “So che potrebbe andare all'Inter e al Napoli. Personalmente penso che sarebbe perfetto per lui. Per un centrocampo a cinque è l'uomo giusto, ha ottime doti fisiche e ha fatto grandi progressi”.