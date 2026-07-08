E in attesa della Fiorentina, arriva la svolta imprenditoriale per Solomon

In attesa di conoscere quale sarà la sua nuova squadra (e potrebbe pure tornare a giocare alla Fiorentina), Manor Solomon ha deciso di dare una svolta imprenditoriale alla propria vita, entrando nel mondo della ristorazione.

Una quota in un locale spagnolo

Secondo quanto appreso da N12, il calciatore ha deciso di fare i suoi primi passi fuori dal campo, acquistando una quota del popolare locale spagnolo ‘Eso’ che è un tapas bar e ristorante a Tel Aviv, dove si è unito allo chef Lior Cohen.