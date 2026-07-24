Masini: "Preferisco perdere Kean, non Fagioli, Pinamonti e due esterni forti compensano. E non mi priverei di Gudmundsson"

Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, il cantante e tifoso viola Marco Masini è intervenuto a Radio Bruno Toscana a partire da Kean: “Dovessi perdere uno tra lui e Fagioli, preferirei perdere Kean. E non mi priverei di Gudmundsson. Non lo vedo benissimo nel 4-3-3, ma un ragazzo che sa giocare a calcio può sempre essere utile con i cinque cambi”.

“Uno come Gud fa sempre comodo, a prescindere dal modulo”

“Uno che tocca il pallone come Gudmundsson, con la sua freddezza e impeccabilità in certe occasioni come i rigori e i tiri dal limite, fa comodo. Siamo stati spesso abituati agli interpreti con giocate di qualità e lui le può sempre fare. Dovessi piangere lo farei un po' più per lui, piuttosto che per Kean”.

“Kean? Si può investire su due esterni e un Pinamonti della situazione”

E sul centravanti: “Il centravanti fa gol in funzione delle occasioni che ha, delle palle che gli arrivano. Conviene trovare un Malen della situazione o cercare di investire su due esterni molto forti che segnano mettendo davanti un Pinamonti della situazione? Lui le occasioni le ha sempre sfruttate e conosce bene il campionato. A meno che Paratici non abbia già il nome nuovo per la punta, potrebbe essere un'opzione”.