Fortini: "Più che leggerezza noi giovani cerchiamo di dare il massimo. Questo pareggio ci dà una spinta per la prossima partita"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
A fine gara a DAZN è intervenuto anche il terzino della Fiorentina Niccolò Fortini, subentrato bene nella gara contro il Bologna.
Siamo un gruppo fantastico
Fortini ha commentato: “ Portare leggerezza? Più che leggerezza noi giovani cerchiamo di dare sempre il massimo, siamo un gruppo fantastico”.
Contro l'Inter cercheremo di ottenere il massimo
E poi ha aggiunto: "Un pareggio arrivato così senza mai mollare ci fornisce una spinta per la sfida contro l'Inter, nella quale cercheremo di ottenere il massimo".
💬 Commenti (1)