Anche con la Croazia già qualificata, Pongracic viene bocciato dal suo CT
Con la Croazia di Pongracic già sicura del primo posto nel suo girone, la partita di stasera contro il Montenegro - già sicuro dell'eliminazione - appare più come un'amichevole non essendoci virtualmente niente in palio.
Le scelte del CT Dalic
Eppure, il CT Dalic non dà fiducia al centrale della Fiorentina nemmeno a questo giro: solo panchina iniziale per Pongracic, che non figura in una retrovia croata che cambia due interpreti su tre rispetto all'ultima uscita, ma che non trova spazio per il centrale viola. Infatti, accanto alla riconferma di Gvardiol (Manchester City), giocheranno Sutalo (Ajax) e Caleta-Car (Real Sociedad).
L'amaro in bocca
Qualora non dovesse racimolare minuti stasera, la pausa Nazionali di Pongracic si concluderebbe senza aver mai messo piede in campo: anche dovesse subentrare nel secondo tempo di una partita praticamente senza valore, rimarrebbe il dispiacere di non aver avuto a disposizione un giocatore piuttosto centrale nelle gerarchie viola per questo periodo di pausa.