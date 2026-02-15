Cremonese e Genoa non si fanno male e rimangono a +3 dalla Fiorentina. Nicolussi ancora strumentale per il suo Parma. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Continua la domenica di Serie A col doppio turno delle 15: due sfide salvezza, quelle che hanno visto il Parma imporsi allo scadere sull'Hellas (2-1) e il pareggio tra Cremonese e Genoa (0-0).

Le partite

Al Tardini la partita è molto più vivace: dopo appena 3 minuti un eurogol di Bernabè da fuori area vale l'1-0 dei crociati, e la partita sembra indirizzata quando, dopo 10 minuti, Orban lascia in dieci gli scaligeri venendo espulso direttamente per proteste. Eppure, al 40simo Circati butta giù Bowie in area: dal dischetto non sbaglia Harroui per l'1-1. Nel secondo tempo la partita la fanno i padroni di casa, forti della superiorità numerica, e vanno vicini al vantaggio con la traversa di Strefezza al 71simo. Serve però il recupero a far esplodere il pubblico: Nicolussi Caviglia pennella il cross, Pellegrino incorna per il 2-1 finale.

Molte meno le emozioni dello Zini: nel primo tempo si segnala solo un bell'intervento di Audero su Norton-Cuffy. Si dovrà aspettare il 94simo per l'occasione più ghiotta della partita, che capita sui piedi di Bonazzoli: ancora una volta, però, la dea bendata bacia il Genoa e il tiro dell'attaccante grigiorosso si stampa sulla traversa. Finisce quindi a reti bianche.

La classifica

Inter 61, Milan 53*, Napoli 49, Juventus 46, Roma 46, Atalanta 42, Como 41*, Lazio 33, Udinese 32, Sassuolo 32, Bologna 30, Parma 29, Cagliari 28, Torino 27, Cremonese 24, Genoa 24, Lecce 21, Fiorentina 21, Pisa 15, Verona 15.

*Una partita da recuperare