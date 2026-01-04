Vanoli, o vinci o te ne vai. Al di là delle parole, adesso non servono altri passi falsi

La Fiorentina torna in campo oggi per quella che si prospetta un'altra finale in ottica salvezza. Al Franchi arriva la Cremonese per la prima partita del nuovo anno, che si porta con sé un nuovo dirigente, per ora un nuovo giocatore e a Firenze tutti sperano anche una nuova squadra, almeno nello spirito.

Per convincere Paratici

Oggi serve una vittoria a Vanoli per convincere Paratici (che guarderà il match in tv) a non cambiare allenatore. La Fiorentina vorrebbe continuare con lui: primo perché farebbe fatica a pagare tre allenatori, secondo perché crede che le maggiori responsabilità siano dei calciatori.

Al di là delle parole

Al di là delle parole di Ferrari, che hanno confermato la fiducia in Vanoli, oggi servono solo i tre punti, altrimenti sarà quasi sicuramente addio. La tabella di marcia è chiara: sette vittorie e otto pareggi. Non servono altri passi falsi. Non oggi, non contro la Cremonese. Altrimenti c'è il rischio di non crederci nemmeno più. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.