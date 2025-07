Anche la Sampdoria mette gli occhi sui giovani viola: monitorati da vicino tre ragazzi, già in prestito la scorsa stagione

Ancora tanti punti interrogativi, e tante richieste, attorno ai giovani talenti viola da mandare in prestito. Tre su tutti hanno attirato l'attenzione della Sampdoria, che vuole iniziare a rifondare la squadra per tornare nelle categorie che le competono.

Infatti, come riporta Tuttomercatoweb, i blucerchiati starebbero monitorando Alessandro Bianco e Lorenzo Amatucci per il centrocampo, e Lorenzo Lucchesi per la difesa: se il primo ha passato la stagione al Monza in Serie A, e quindi sarebbe un piccolo downgrade, i secondi hanno giocato in Serie B, rispettivamente alla Salernitana e alla Reggiana, e quindi sarebbe solo esperienza aggiuntiva. Questo deriva anche dal legame che l'attuale DS della Sampdoria, ossia Andrea Mancini, figlio di Roberto, abbia lavorato nella Fiorentina, nel settore scouting.