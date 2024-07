La Nazione: Thorstvedt dice sì

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione c'è stamani questo titolo sulla Fiorentina: "Tutto su Colpani Abbonamneti, domani al via".

Pagina 4

Grande spazio per: “Palladino aspetta il jolly Avanti tutta su Colpani Ma il Monza alza il tiro”. Sottotitolo: “E’ stato il pupillo (decisivo) dell’allenatore: ruolo duttile e potenziale enorme I soldi. Il prezzo è fissato a 20 milioni. Il prestito con riscatto? Costerebbe di più”. Di spalla: "Kean ha firmato Lecce e Cagliari puntano Nzola Thorstvedt dice sì".

Pagina 5

Si cambia argomento: “Campagna abbonamenti, domani il via E’ la prima stagione senza la curva Fiesole”. Sottotitolo: "Tre le fasi per l’acquisto delle tessere 2024/2025 con listini prezzi differenziati. Rincari del 10 per cento. Tante le agevolazioni". In taglio basso infine: "Quanta storia nella ‘seconda’ maglia".