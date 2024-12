Al Franchi un arbitro novello... Per la Fiorentina. Bilancio disastroso del Cagliari con il fischietto romagnolo

Da poco diramate le designazioni degli arbitri di Serie A per il 15esimo turno di campionato, con la Fiorentina impegnata al Franchi contro il Cagliari. Al fischietto per il lunch match di domenica a Firenze ci sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì.

Appena due partite arbitrate ai viola in carriera, con precedenti ormai datati. Una vittoria e una sconfitta il bilancio per la Fiorentina con lui in direzione. I tre punti arrivarono al Franchi contro il Crotone nel 2021 con un 2-1, mentre una dolorosa sconfitta contro il Lecce arrivò sempre al Franchi nel 2019 per 0-1.

Ben 10 invece i precedenti con il Cagliari. Il bilancio con i sardi dice: una sola vittoria, due pareggi e ben sette sconfitte per i rossoblù. Questa la designazione completa:

FIORENTINA – CAGLIARI h.12.30

PICCININI

CARBONE – PERETTI

IV: RAPUANO

VAR: SERRA

AVAR: MARIANI