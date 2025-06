La più importante delle scelte: Arriva il successore di Palladino. I profili individuati

La settimana che inizia oggi porterà in dote il successore di Palladino sulla panchina della Fiorentina.

I profili individuati

Il nome del nuovo tecnico è la priorità in casa viola e in queste ore nell’incrocio di telefonate tra i dirigenti si continua a parlare di Stefano Pioli e Marco Baroni. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, questi sono i profili individuati e ritenuti idonei per il rilancio delle ambizioni.

La più importante delle scelte

Profili differenti, trattative differenti, ma per la dirigenza fanno entrambi al caso della Fiorentina in questo momento delicato: il dopo-Palladino è la più importante di queste scelte.