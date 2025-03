Corriere dello Sport-Stadio: A porta chiusa, allarme viola

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “A porta chiusa”. E ancora: “Allarme viola: 6 gol subiti in 4 trasferte all'estero”.

In primo piano c'è: “Fiorentina il pass è sul muro”. Sottotitolo: “Nelle trasferte di Conference ha sempre subito gol, 6 in 4 gare Con il Pana un trend da invertire Blindare la porta in Grecia per sfruttare al massimo il fattore campo al ritorno”. In taglio basso c'è: “Palladino, una mediana da ristrutturare”.

Qui leggiamo: “Terracciano si scalda: spera di giocare ad Atene”. Sottotitolo: “Quasi impossibile togliere il posto a De Gea, ma finora a Pietro sono toccate le partite di coppa”.