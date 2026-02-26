Tornano i fischi al Franchi: la Fiorentina rischia nuovamente lo psicodramma dopo 45', i tifosi viola non ci stanno

Finisce 0-2 un brutto primo tempo al Franchi, dove le uniche due emozioni, purtroppo per la Fiorentina, sono state i due gol dello Jagiellonia, entrambi firmati da Mazurek.

Fischi del Franchi

La squadra viola è tornata negli spogliatoi tra i fischi dei tifosi viola, che non hanno gradito un primo tempo spento e poco arrembante, che rischia di inguaiare un passaggio del turno che sembrava certo dopo la gara di andata.

Tutto da rifare… O quasi

La Fiorentina ha già gettato alle ortiche, dopo appena 45 minuti, ben due dei tre gol di vantaggio accumulati in Polonia. Servirà una reazione per non rischiare uno psicodramma. Non il primo rischio che i viola corrono in Conference.