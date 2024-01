Corriere Fiorentino: All'ultimo metro da un nuovo acquisto

Una pagina tutta per la Fiorentina sul Corriere Fiorentino oggi in edicola.

Pagina 9

Apertura e grande spazio concesso al mercato: "All'ultimo metro" questo il titolo del pezzo. E ancora: "L'agente di Rodriguez: "La Fiorentina offre un quadriennale, spero che Brian faccia le valigie". Si tratta per la futura rivendita, dettagli da limare nella notte".

Gonzalez scalda i motori

In taglio medio: "Prandelli: "Firenze? Prima ci siamo capiti, poi ci siamo amati". In taglio basso infine sulla squadra: "Nico scalda i motori, con l'Inter andrà in panchina". Sottotitolo: "Dopo più di un mese lavora in gruppo ed è pronto al rientro, ma nelle gambe ha 20 minuti".