UFFICIALE: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa
In attesa dell'ufficialità di Vanoli come nuovo allenatore della Fiorentina, è arrivata quella per un altro tecnico che comincerà proprio in questi giorni la sua nuova avventura in Serie A. Stiamo parlando di Daniele De Rossi, ufficializzato in questi minuti come nuovo tecnico del Genoa.
De Rossi già in campo
De Rossi - si legge sul comunicato del club - ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l'allenamento pomeridiano in vista della gara di domenica proprio contro la Fiorentina (dove però De Rossi siederà in tribuna causa squalifica). Domani si terrà la conferenza stampa di presentazione, insieme a quella pre-gara in vista di domenica.
