Gautieri: "Kean non ha ancora dimostrato tutto il suo valore, Firenze utile per rialzarsi. Serve un esterno che crea superiorità"

Questo pomeriggio l'ex allenatore Carmine Gautieri, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Kean ha vissuto un momento di flessione ma può tornare ai suoi livelli: Firenze fa per lui”

“Kean è un giocatore importante e lo ha dimostrato negli anni, anche se secondo il mio punto di vista non ha espresso ancora il proprio valore. Penso che possa essere il giocatore giusto per Firenze, una piazza molto esigente che comunque pretende sempre molto dai propri giocatori. Con un allenatore come Palladino può sicuramente fare bene. E’ vero che è stato cambiato il modo di pensare il calcio, passando da Italiano a Palladino, anche solo se si ragiona in termini di modulo. Sono comunque convinto che possa essere il profilo giusto per i viola”.

“Giocare a piede invertito è utile: ecco perchè”

Ha poi parlato dell’importanza degli esterni: “Con il 3-4-3 avere anche gli esterni a piedi invertiti molto forti creano superiorità numerica, di fatto facendo la differenza in campo. Se guardiamo chi ha vinto lo scudetto negli ultimi due anni, Inter e Napoli, entrambe avevano ali a piede invertito. Uno come Zaniolo potrebbe essere il profilo giusto per la Fiorentina, i viola giocheranno molto con gli inserimenti e questo lo fai molto meglio con esterni che creano superiorità. Sono convinto che la Fiorentina farà un ottimo mercato, soprattuto visto il cambiamento a livello di modulo che sta attuando. Attacco? Io ho seguito la Fiorentina di Italiano e a tratti ha giocato un grande calcio. Dopo Vlahovic, non c'è mai stato un attaccante da doppio cifra. Per questo, Kean può essere giusto per Firenze. Trovare un attaccante che ti fa la differenze è davvero difficile.

“Attento Palladino: Firenze non come Monza”

Ha poi concluso parlando di Palladino: “Nelle due stagioni al Monza ha dimostrato di essere un allenatore molto bravo, nonostante la giovane età e la poca esperienza è stato capace di salvarsi per due stagioni di seguito. Firenze però non è Monza, ha richieste e pressioni molto piu grandi. Tutti possono avere difficoltà alla Fiorentina, ma Palladino ha adesso una grande occasione. Per me è una buona scelta”.