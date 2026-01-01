L'anno nuovo porta buone notizie in difesa per la Fiorentina: Vanoli recupera un centrale in vista della Cremonese

.Come succede quotidianamente la Fiorentina, sui propri canali social, ha pubblicato le immagini dell’allenamento di quest’oggi, il penultimo in vista della delicata sfida di domenica contro la Cremonese. E nonostante il club non avesse comunicato niente in merito, Paolo Vanoli ha definitivamente recuperato un giocatore ormai out dalla sfida di Conference contro il Losanna.

Dopo due settimane Pablo Marì torna a lavorare sul campo

Stiamo parlando del centrale classe ’93 Pablo Marì, escluso nelle ultime due sfide di campionato a causa di un problema al polpaccio. Il difensore questo pomeriggio è tornato ad allenarsi e per questo molto probabilmente tornerà a tutti gli effetti nella lista dei convocati: da capire se verrà utilizzato dal primo minuto o se partirà, come molto probabilmente ci si aspetta, dalla panchina.

Questo il post Instagram del club gigliato:

Questa la foto che ritrae il difensore spagnolo durante un esercitazione sul campo: