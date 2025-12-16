Walter Sabatini apre ai viola: "Se la Fiorentina mi chiamasse accetterei sicuramente, sono un grande club"

Apertura importante quella di Walter Sabatini a una possibile nuova avventura alla Fiorentina. Il dirigente sportivo ex Salernitana e Roma ha parlato a Radio Kiss Kiss, svelando quale sarebbe la sua risposta a una possibile chiamata dei viola in un momento di emergenza assoluta.

L'apertura di Walter Sabatini

"Non sto per firmare per la Fiorentina - ha detto Sabatini - Non ho avuto nessun contatto e preferirei non parlarne perché stanno vivendo un dramma sportivo, spero possano uscire da questo momento. Se mi chiamassero accetterei sicuramente la loro proposta, sono un grande club”.

E adesso?

Il suo nome attualmente non risulta essere tra quelli valutati dalla società viola, ma la sua apertura al club potrebbe cambiare le carte in tavola. Fu lui a compiere il miracolo salvezza con la Salernitana nel 2022.