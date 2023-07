Il Corinthians mette le cose in chiaro per Fausto Vera: ecco quanto chiede il club brasiliano per il classe 2000

Cambiano i piani in casa Corinthians, dove vista la difficoltà nel trovare un sostituto per Fausto Vera, si è alzato il prezzo di una sua possibile cessione. Secondo quanto riporta UOL Esporte, il club brasiliano avrebbe alzato la richiesta fino a 15 milioni di euro, rispetto a un'iniziale richiesta nettamente inferiore ai 10.

La società di San Paolo deve fare i conti anche con un cartellino che detiene solo al 70%, con la restante parte che è ancora dell'Argentinos Juniors, pronto a guadagnare dalla possibile vendita dell'argentino. Ancora nessun'offerta per lui, ma le pretendenti in Europa non mancano. Anche Fiorentina e Lazio sono interessate.

I dirigenti del Corinthians guardano interessati alla questione per provare a dare respiro a una situazione economica non propriamente delle più facili.