Antonio Benarrivo, ex difensore, è passato all'evento di Scandicci, alla Partita del Cuore, per parlare anche di Fiorentina:

“Parisi e Kayode due bellissime ali, che partecipano anche alla fase offensiva, due uomini aggiunti in attacco. Fiorentina squadra giovane, un fatto da non sottovalutare. Viola squadra simpatica con una società che sta facendo dei sacrifici importanti”.

E ancora: “Mercato deludente? Non mi permetterei mai di dire una cosa del genere. Una flessione durante un campionato intero è normale, ho fatto il calciatore per vent'anni, lo so bene. La Fiorentina può ancora benissimo dire la sua, si tratta di una squadra compatta e di un gruppo coeso”.