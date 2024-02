Il grandissimo Cesare Prandelli, storico ex allenatore viola, è stato presente all'evento di Scandicci

“La Fiorentina è forte, non è in crisi. La stagione è impegnativa, deve solo avere in mente l'obiettivo finale: l'Europa, anche la Champions, perché fino a poco tempo fa era quarta”.

E su Italiano: “Il terzo anno è quello in cui si raccoglie tutto il lavoro fatto. Il suo gioco non si discute, lui stesso è migliorato, ma adesso deve recuperare alcuni elementi in attacco. Con tante partite è normale avere qualche flessione. Lo stesso Bonaventura avrebbe bisogno di rifiatare più spesso. Giocatore di grande esperienza, il suo contratto non sarà un problema".

Infine: “Mi piace la possibilità di vedere l'esperimento Beltran insieme a Belotti, due punte che potrebbero fare con Italiano".