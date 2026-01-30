Filangeri: "Non la miglior partita della stagione, ma era importante solo vincere a tutti i costi. Ora vogliamo la finale"

La Fiorentina Femminile festeggia la semifinale di Coppa Italia, conquistata nel quarto di ritorno contro il Milan. Maria Luisa Filangeri commenta il successo: “Era importante vincere a tutti i costi. Magari non è stata la miglior partita della nostra stagione e non abbiamo espresso un bel calcio, ma era importante il risultato per continuare il percorso. Vogliamo arrivare fino in finale di Coppa Italia. Abbiamo voluto onorare anche la memoria di Rocco”.

“La partita contro la Lazio è stata un episodio, dobbiamo fare sì che rimanga tale. Oggi era importante anche per il morale, anche per preparare al meglio la prossima partita tra pochi giorni. Siamo state sfortunate in tante partite in cui il gol l'abbiamo preso all'ultimo, oggi siamo state brave noi a farlo. Non abbiamo mollato fino all'ultimo secondo nonostante la sofferenza durante la partita”.

“Questa è stata la quarta partita in due settimane, siamo arrivate un po' stanche. Ma non devono esserci alibi. Puntiamo al Napoli, abbiamo voglia di riscattarci anche in campionato”.