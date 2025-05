Corrado: "Stimo la Fiorentina, non vediamo l'ora di giocare il vero derby toscano. Già l'anno scorso con Aquilani..."

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato a TMW Radio della promozione dei toscani in Serie A e del derby con la Fiorentina che verrà. Queste le sue parole: “Ho visto tanta gente piangere, lo capisco e credo sia la soddisfazione più grande per chi ha condotto questo progetto. Adesso i tifosi non vedono l'ora di andare al Franchi, stimo tanto la Fiorentina e credo che quello sia il vero derby toscano".

E ancora: “Eravamo convinti di aver costruito una strada importante per raggiungere questo obiettivo. Conoscevamo le nostre potenzialità, già dallo scorso anno con un allenatore giovane come Aquilani. Siamo ripartiti scegliendo Inzaghi, uno specialista della cadetteria. Abbiamo fin da subito dimostrato di essere una grande squadra e dalla terza giornata in poi abbiamo sempre mantenuto la vetta”.