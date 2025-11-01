Ce n'è anche per il 2029: l'opzione per rendere viola-a-vita Mandragora. Raggiunti Dzeko e Fagioli mentre Biraghi...

Non sarà un semplice rinnovo fino al 2028 quello di Rolando Mandragora ma in aggiunta ci sarà anche la classica opzione per allungare di un anno il rapporto con la Fiorentina. Così come in questa stagione c'era la chance di prolungare in automatico fino al 2027 in caso di almeno 25 presenze da 45 minuti, se durante la 27/28 di gettoni da 45 minuti ce ne saranno almeno 30, per Mandragora scatterà automatico il rinnovo fino al 2029.

Un rinnovo sul rinnovo che lo renderebbe di fatto “viola a vita”, considerato il suo arrivo nel 2022 e i suoi, per allora, 32 anni. Il suo ingaggio per il momento sale da 1,5 a 1,8 milioni, raggiungendo quindi Fagioli e Kean, alle porte del podio dei più pagati, che sono Kean, De Gea e Gosens. Neanche Biraghi era arrivato a tali livelli di stipendio, riporta il Corriere dello Sport.