Flachi: "La Fiorentina riparta dalla reazione del secondo tempo per ricostruire il campionato. Rigore? Ci è andata bene"

Anche Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, ha avuto modo di commentare il punto ottenuto dai ragazzi di Vanoli ieri sera, ai microfoni di Toscana Tv.

Sulla partita

“Si è vista una reazione dopo il primo tempo in cui non siamo andati bene, una reazione di circa 20 minuti, ma abbiamo ancora molti limiti. Nel finale infatti abbiamo sofferto ancora e si è vista la paura di perdere. Tutto sommato non mi interessa il risultato, perché alla fine la classifica resta quella, ma volevo vedere qualcosa per cui poter dire ‘Ok, giocando così possiamo vincere’ e così non è stato. Mi prendo il punto ottenuto in rimonta, che fa morale, anche perché lo hai fatto contro la Juventus: bisogna ripartire da quei 20 minuti per ricreare il campionato con una nuova mentalità".

Sulla difesa, sul rigore e su Mandragora

“C'è tanto da lavorare: la difesa soffre troppo, e ora c'è la trasferta di Bergamo dove troveremo attaccanti forti, bisogna sistemare il reparto perché se ti distrai un attimo, l'Atalanta segna. Rigore? Ci è andata bene, il primo a tirare la maglia è Marì, chiaramente se lo avesse concesso sarebbe cambiata la partita perché avrebbero trovato il vantaggio prima. Possiamo dirci contenti su quello. Mandragora? Bellissimo gol, ma ha fatto solo quello, non certo una prova incredibile la sua”