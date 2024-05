Biraghi: "Fino a quando sarò io il capitano tutti daranno il massimo per raggiungere l'obiettivo che ci meritiamo da anni"

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, dopo la sconfitta contro l'Olympiakos in finale, ha parlato a Sky Sport: “Ormai sono sette anni che sto a Firenze, le ho passate di tutte. Dal salvarsi all'ultima giornata a queste due finali europee perse. I tifosi ci hanno sempre seguito, hanno fatto trasferte impossibili e non ci hanno mai abbandonato. Conosco tanti di loro personalmente e so cosa significa la Fiorentina per loro”.

“Fino a quando io sarò capitano…”

"Capisco la loro delusione e amarezza. Quando è morto Davide avevamo fatto un patto: noi per loro e loro per noi. E ieri sera, fino a quando non sono andati via, sono stato lì insieme a loro. Adesso è normale che siano delusi, lo accetto. Ma fino a quando io sarò capitano, tutti daranno il massimo per raggiungere un obiettivo che ci siamo meritati in questi anni".