Semplici: "Kean alla Fiorentina trova una rosa che può aiutarlo molto. Può diventare determinante"

Leonardo Semplici si trova in questo momento in attesa di trovare una nuova panchina. Nel frattempo l'ex allenatore, tra le altre, della Primavera della Fiorentina, trova modo di parlare delle vicende viola, in un'intervista rilasciata a EuropaCalcio.it.

“Una rosa che può aiutare Kean”

“Kean non segna da aprile 2023? Bisogna vedere però quante partite ha giocato da quel momento ad oggi - ha detto - In viola trova una rosa che può aiutarlo molto".

Determinante

"Finora ha mostrato le sue qualità molto a scatti, ma se ritrova quella fiducia di cui ha bisogno può diventare determinante. In tal senso la presenza in panchina di Palladino può aiutarlo“.