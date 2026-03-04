Biasin: "Probabilmente la Fiorentina non retrocederà, ma occhio a scherzare col destino. Vanoli ha fatto scelte senza logica"

“La Fiorentina non può retrocedere”, la frase che ci siamo sentiti dire migliaia di volte in questa stagione, come se ci fosse una regola che rende immune dal peggio le squadre storicamente più forti o che hanno un organico, oggettivamente, superiore alla concorrenza. La squadra di Vanoli, però, al momento è ancora invischiata nella lotta salvezza e sarà tutt'altro che facile tirarsene fuori.

“Occhio a scherzare col destino”

Sul tema s'è espresso anche il giornalista Fabrizio Biasin su TMW: “Vanoli si sta giocando la salvezza alla Fiorentina e tutti dicono che alla fine ce la farà perché ha la rosa migliore tra le pericolanti. E probabilmente è così, ce la farà, ma occhio a scherzare col destino: il cambio modulo a Udine, seppur dettato dall'assenza di Dodo, è parso francamente poco logico e ha tolto sicurezza”.