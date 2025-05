C'è poco da girarci intorno: una Fiorentina fuori dall'Europa darebbe un senso del tutto negativo alla stagione e dato che la possibilità è molto concreta, il momento delle riflessioni si avvicina ed è probabilmente già in corso. Non però sulla panchina, come ribadisce anche La Nazione: lì la scelta di Commisso è presa e va, come da tradizione, in direzione della continuità con Palladino.

Di chi sarebbe la colpa dunque in caso di mancato “miglioramento della passata stagione”? Del parco giocatori, di una parte di esso insomma. Il tecnico viola però, al tempo stesso, ha fatto capire di non volere rivoluzioni troppo profonde, almeno per quanto riguarda i big della rosa: Palladino in sostanza vorrebbe costruire intorno ai vari Kean, De Gea, Gosens o Dodo, le cui permanenze sono ancora tutte da valutare.