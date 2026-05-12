Lamptey: "Ero entusiasta di giocare a Firenze, ma non ho avuto l'opportunità di farlo. Grazie ai tifosi e forza Viola"

Tariq Lamptey, terzino ghanese che ieri è stato svincolato dalla Fiorentina dopo meno di un anno dal suo arrivo a Firenze, ha salutato i tifosi viola con un post su Instagram.

Il messaggio di Lamptey

"Ero davvero entusiasta di giocare al Franchi, di indossare questa maglia, di aiutare la squadra in campo e di regalare ai tifosi qualcosa per cui esultare.

Questo era il mio obiettivo, ma non ho avuto l’opportunità di riuscirci. Sono comunque grato per questa esperienza e per aver conosciuto tutte le persone che mi hanno sostenuto durante il mio periodo a Firenze.

Voglio ringraziare l’ACF Fiorentina, il Presidente, tutti i dirigenti, i miei compagni di squadra, gli allenatori, lo staff tecnico e tutte le persone che lavorano dietro le quinte.

Vorrei anche ringraziare i tifosi per il loro sostegno, anche nei momenti più difficili. Lo apprezzo davvero molto.

Ricorderò sempre la Fiorentina con grande rispetto e auguro al club tutto il meglio possibile.

Forza Viola!!"