Lamptey: "Ero entusiasta di giocare a Firenze, ma non ho avuto l'opportunità di farlo. Grazie ai tifosi e forza Viola"
Tariq Lamptey, terzino ghanese che ieri è stato svincolato dalla Fiorentina dopo meno di un anno dal suo arrivo a Firenze, ha salutato i tifosi viola con un post su Instagram.
Il messaggio di Lamptey
"Ero davvero entusiasta di giocare al Franchi, di indossare questa maglia, di aiutare la squadra in campo e di regalare ai tifosi qualcosa per cui esultare.
Questo era il mio obiettivo, ma non ho avuto l’opportunità di riuscirci. Sono comunque grato per questa esperienza e per aver conosciuto tutte le persone che mi hanno sostenuto durante il mio periodo a Firenze.
Voglio ringraziare l’ACF Fiorentina, il Presidente, tutti i dirigenti, i miei compagni di squadra, gli allenatori, lo staff tecnico e tutte le persone che lavorano dietro le quinte.
Vorrei anche ringraziare i tifosi per il loro sostegno, anche nei momenti più difficili. Lo apprezzo davvero molto.
Ricorderò sempre la Fiorentina con grande rispetto e auguro al club tutto il meglio possibile.
Forza Viola!!"