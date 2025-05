Senza Ranieri, oggi la fascia va al giocatore più cresciuto nel 2025. Mandragora è nel momento migliore della sua carriera

La Fiorentina dovrà affrontare la Roma senza Luca Ranieri, squalificato dopo il giallo rimediato contro l'Empoli. E il capitano chi sarà? Secondo il Corriere dello Sport-Stadio non ci sono dubbi: la fascia va al calciatore viola più cresciuto per rendimento nel 2025, Rolando Mandragora.

No Ranieri? Nessun problema, il capitano è presto scelto

Il classe ‘97 sta dimostrando di essere un leader, soprattutto tecnico come mai prima d’ora. Sicuramente è il miglior momento della sua carriera, che lo porta ad essere il miglior marcatore della Fiorentina in Conference (5 gol) e in un periodo di forma strepitoso, macinando gol e assist. Per altro, Mandragora sa già cosa significa essere capitano: lo è stato al Torino, ma anche in Nazionale Under 21 nel 2019.