Il noto giornalista vicino al mondo viola Marco Bucciantini, ha espresso le proprie opinioni e preoccupazione sulla Fiorentina durante la trasmissione Sky Calcio Club, condotta da Fabio Caressa.

La paura della squadra

"La partita con il Verona era importante come quella con il Lecce - ha detto Bucciantini - quelle due che avevi segnato per far cominciare questo campionato. Quella era andata male e questa è andata anche peggio. In questo momento, invece dell'entusiasmo, hai visto la paralisi della squadra, ma questa difficoltà mentale ad un certo punto la devi sbloccare durante una stagione. Sulle loro facce adesso c'è scritto "paura".

La maglia arancione

Bucciantini prosegue con un curioso commento sulla maglia arancione vista ieri i campo: "Sulle loro facce adesso c'è scritto "paura". Quella con il Verona doveva essere la partita della vita, quella tanto attesa e te la giochi con una maglia arancio Messico. Per me non sono dettagli questi, una partita così me le gioco con una maglia che rappresenti la storia. lo sono colpito dal fatto che in questo mese non c'è stato un tentativo di discontinuità, una scelta forte che attivi un'energia positiva. Servirebbe una mossa che stimoli curiosità, un'energia positiva in questo mare di energie negative"