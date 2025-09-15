Gudmundsson, stavolta il finale dovrebbe essere diverso. Il ritorno di Sabiri. Due giorni di riposo concessi da Pioli
Due sono i giorni di riposo che Stefano Pioli ha concesso ai giocatori della Fiorentina, reduci da una pesante (soprattutto sotto il profilo del gioco) sconfitta contro il Napoli.
Ottimismo
Anche questa settimana, attenzione rivolta alle condizioni di Albert Gudmundsson. L'islandese non ce l'ha fatta a recuperare in tempo per il match contro gli azzurri, dopo aver riportato la distorsione della caviglia con la propria nazionale. Questa volta dovrebbe farci ad essere tra i convocati.
Il ritorno
Domani dovrebbe esserci anche il ritorno di Abdelhamid Sabiri al Viola Park dopo il suo viaggio fuori dall'Italia, permesso dalla società per motivi personali.
Cambiamenti
Cambiamenti in squadra, rispetto a quanto visto sabato, se ci saranno, non saranno dettati da problemi fisici, ma semmai da questioni di tipo tecniche e tattiche.