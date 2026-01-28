Il momento della Fiorentina, condito dall'eliminazione agli ottavi di Coppa Italia contro il Como, è sempre più complicato e prolungato. Ne parla anche il giornalista Enzo Bucchioni a Tuttomercatoweb.com: “La Fiorentina rischia di andare in Serie B. Non viene compresa la drammaticità del momento. La Coppa era un impegno mentale che questa squadra non può sopportare”.

“Coppa Italia non sopportabile, conta solo la salvezza. Si salva solo Fabbian”

Sulla partita di ieri: “Il Como ha giocato a basso ritmo, aveva fatto turnover, la Fiorentina aveva praticamente solo tre titolari, anche dal punto di vista mentale deve pensare al campionato. Al di là dell'eliminazione, ho visto dei giocatori arrivati ora a gennaio che sono indietro di condizione. Dovevano portare subito quantità e qualità, invece... solo Fabbian si salva”.

“Commisso, tutto previsto. Ma se questi restano i dirigenti… la lezione non serve”

Joseph Commisso presidente? “Era tutto previsto, è una sorta di testamento lasciato da Rocco. Aveva detto di non voler mollare la Fiorentina e di volerla rilanciare, così farà il figlio. Non hanno capito che devono fare una società forte. Se vanno avanti con questi dirigenti, vuol dire che la lezione non è servita. Da quando è morto Barone, quelli che c'erano hanno dimostrato di non saper gestire la situazione e si deve cambiare”.